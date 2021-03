Le choix d’un parfum est quelque chose de très personnel. Trouver la bonne fragrance qui vous représente et qui vous donnera la touche chic et glamour à votre tenue nécessite un minimum de temps de réflexion. Vous aurez envie certainement de vous pencher sur les parfums les plus connus et ceux haut de gamme à l’image du parfum J’adore de Dior incarné par Charlize Theron. Ce parfum évolue pour correspondre toujours plus aux envies de celles qui l’utilisent à l’image de sa dernière version : l’eau de parfum Infinissime.

Un parfum beaucoup plus sensuel

J’adore Infinissime diffère des anciennes fragrances proposées par la marque justement par sa qualité beaucoup plus sensuelle et plus féminine. Dans cette bouteille au couleur d’or, vous avez en effet une tubéreuse plus puissante qui a été incorporée dans les ingrédients du parfum. Une fragrance unique en son genre.

Cette eau de parfum reste toutefois un parfum floral, avec des matières premières de qualité, mais aussi respectueuses de la biodiversité. C’est en effet la signature incontournable de la marque. Cependant, elle joue sur la sensualité et la qualité de la senteur de la nouvelle tubéreuse pour donner une senteur plus addictive et plus profonde, mais surtout qui reste longtemps en mémoire. C’est le parfum idéal pour les femmes glamour et chic.

Une inspiration venant des jardins fleuris

Infinissime est le dernier né de la gamme de parfum Dior. C’est une nouvelle version de la fragrance J’adore qui faisait déjà l’unanimité sur le marché. Pour la création de ce parfum, Christian Dior semble s’être inspiré d’un sentiment personnel qu’il connaît bien et qui le rassure : la proximité avec la nature.

Ainsi, la fragrance signée du parfumeur de la maison Dior François Demachy contient beaucoup plus de fleurs que les autres variantes. On reconnait dans le lot la rose poivrée, le jasmin crémeux, mais aussi les ylang-ylangs. À cela s’ajoute une nouvelle tubéreuse qui donne plus de profondeur au parfum.

Dior au secours des plantes en voie de disparition

Avec ce nouveau parfum, Dior semble aussi vouloir se lancer dans la protection de l’environnement, ce qui séduit davantage certaines fashionistas engagées. Non seulement Infinissime est respectueuse de la biodiversité, mais en plus, elle a permis la réintroduction de la tubéreuse dans la faune et la flore. En effet, cette dernière n’y est plus depuis les années 50.

La tubéreuse a été cultivée de manière biologique et sans produits chimiques dans le Domaine de Manon et au Clos de Callian. Les experts de la marque veillent personnellement au bon respect des normes de plantation. Il en va tout de même aussi de la qualité de ses nouveaux flacons.

Ce n’est pourtant pas la première fois que Dior se lance dans des démarches écologiques de ce genre. Depuis toujours, soucieuse de la qualité de ses produits, l’enseigne va à la rencontre des producteurs pour trouver les meilleures fleurs et celles qui respectent le plus l’environnement et la biodiversité. Il est important pour cette marque de protéger la planète qui lui offre tout ce dont elle a besoin pour s’inspirer et pour vous sublimer. Il ne vous reste plus alors qu’à tester Infinissime qui est d’ores et déjà présenté sur les étals des revendeurs agréés.