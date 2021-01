Mesdames, le style vintage revient en force sur le devant de la scène. En ce début d’année, il s’invite aussi bien dans les tenues que dans les accessoires comme les sacs à main. Pour une touche chic et originale dans vos looks, voici notamment 3 idées de sac à ne pas laisser de côté.

Le sac à main vintage style Boston

Esthétique et chic, le sac à bandoulière vintage style boston brille par sa coupe originale et son côté pratique. Mon Petit Sac propose ici un accessoire en similicuir anti-déchirure avec une doublure en polyester. Grace à sa qualité de fabrication, vous pouvez être sûr qu’il vous durera des années.

D’une dimension de 20*28*13 cm, c’est le sac de jours idéal pour vous mesdames qui souhaitent emporter énormément de choses avec vous. Outre la couleur marron, il se décline en plusieurs sortes : noir, rose, gris, etc. Tout est une question de goût. À l’intérieur, vous avez plusieurs compartiments fermés ou non qui vous permettront de vous organiser comme il se doit.

Comme susmentionné, c’est un sac bandoulière. Il vous laissera donc les mains libres. Cependant pour celles qui souhaitent garder leur style et leur féminité, sachez qu’il dispose aussi de deux hanses à porter à bout de bras ou sur le coude.

Le sac à bandoulière Gommage rond

9 fois moins cher que le modèle Pixie de Chloe, vous pouvez vous offrir le sac à main et à bandoulière gommage rond. Cet accessoire existe en 3 couleurs : marron, vert et noir classique. Et peu importe la couleur, vous aurez droit à un sac de coupe ronde, originale, vintage, mais moderne à la fois. De quoi apporter de l’originalité à vos tenues. C’est un accessoire ultra tendance !

Ce sac bandoulière est fait en similicuir avec une finition anti déchirure. Il est donc aussi élégant que résistant. Il dispose à l’intérieur d’une doublure en polyester pour vous assurer un certain confort d’utilisation. De petite taille, c’est un accessoire élégant et pratique qui s’adapte à celles qui veulent avoir l’essentiel sous la main. Il ne fait que 16 cm de hauteur pour 13 cm de longueur et 8 cm de largeur. Il se ferme à l’aide d’une fermeture éclair.

Le sac à main cartable Look Vintage

À la recherche d’un accessoire qui sorte de l’ordinaire pour peaufiner votre tenue ? Vous avez aussi le sac à main cartable look vintage de taille M. Il se décline en plusieurs coloris pour répondre à toutes vos envies : marron, bien entendu, mais aussi bleue, noir et rose.

Comme son nom l’indique, c’est un sac qui est coupé en forme de rectangle et fait en similicuir de qualité avec une doublure en polyester. Dans sa pochette principale, munie d’une fermeture éclair, vous avez 1 poche fermée et deux fentes. C’est un bon allié pour transporter simplement vos affaires en journée. D’une dimension de 14 pouces, il peut parfaitement contenir votre ordinateur portable. C’est un sac à main stylé qui s’adaptera à n’importe quel style. Il saura apporter une touche d’excentricité à votre tenue avec les motifs sur son rabat.