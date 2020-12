Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le masque est considéré comme « un must have ». D’autant plus que son port est devenu obligatoire dans certains endroits avec le déconfinement. S’il s’agit avant tout d’un dispositif sanitaire octroyant une protection à son porteur et aux autres, le masque est devenu aujourd’hui un véritable accessoire de mode. Comment s’y prendre alors pour avoir un masque tendance ?

Choisir un beau tissu pour son masque

En vue de faire du masque un accessoire incontournable, agréable à porter et à regarder, plutôt qu’une obligation, il faut commencer par choisir le bon tissu. Simple, couleur unie, avec des imprimés ou encore brodé, il y en a pour tous les goûts. En ce qui concerne la matière, en alternative aux jolis tissus en coton, il existe d’autres options comme le jean, le Wax, le tissu Liberty ou autres tissus à motifs. Pour la petite touche personnalisée, il suffit d’avoir recours à la broderie.

Porter son masque de façon stylé

Le masque peut se porter de plusieurs façons. Si certains préfèrent les masques simples et minimalistes, d’autres vont opter pour un masque assorti à leur tenue ou même faire de ce dernier la pièce maîtresse de leur look. Par ailleurs, il existe une multitude de modèles, pour ne citer que les masques foulards, les masques d’horreurs, etc. Pour une finition en beauté, remplacer les élastiques banals de son masque par des rubans ou des élastiques colorés ne serait pas une mauvaise idée pour une touche d’originalité.

Trouver son masque

Bien entendu, il est possible de coudre son masque soi-même, tout en s’assurant néanmoins que ce dernier répond aux normes recommandées. Pour ceux qui préfèrent la simplicité, il est possible de se procurer des masques français selon les normes en vigueur. Divers sites mettent également en vente plusieurs modèles qui sont personnalisables, pour les petits et les grands. Par ailleurs, des masques artisanaux lavables sont disponibles un peu partout. Les couturières proposent même aux clients de choisir eux même le motif du tissu. Enfin, il y a les masques en tissus de marque, comme Lacoste, Levi’s, etc. Ces derniers, en général confectionnés à partir de chutes de tissus des collections, sont couverts par des motifs à la mode.