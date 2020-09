À cause du Covid-19, vous devez revoir l’intégralité de votre look, port du masque oblige. En effet, malgré le déconfinement, la vie ne reprend pas son cours normal. Non seulement il y a les gestes barrières à respecter, mais vous devez aussi porter des masques de protection, parce que le virus court toujours. Cela complique un peu les premières impressions et rend l’atmosphère un peu triste. Heureusement des moyens existent comme par exemple de porter des thsirts humoristiques.

Les T-Shirt humoristiques pour détendre l’atmosphère

Vous êtes toujours d’une humeur joyeuse ? Mais avec le masque, cela ne se voit pas ? Les t-shirts humoristiques sont d’excellents moyens pour pallier à ce problème. Incontournables, ils permettent de détendre l’atmosphère et de compenser le sourire que vous cachez sous votre masque.

De nombreux modèles existent pour que vous puissiez avoir un look style et tendance, tout en mettant en valeur votre morphologie. Mieux encore, ce sera votre bonne humeur qui sera virale grâce à votre t-shirt humoristique. C’est le cas par exemple avec cette création de la marque Madame Tshirt. Son « bisou de loin » apporte tendresse et humour dans cette période pas facile.

Choisissez vos motifs

Le choix est à portée de clics. Vous pouvez par exemple opter pour les simples sourires tracés qui ne mangent pas de pain, mais qui ont l’avantage d’être originaux. Vous avez les smileys qui sont beaucoup plus classiques et donc plus faciles à porter. Vous avez également les personnages de cartoons qui sourient ou encore les sourires avec des dents pour le summum de l’excentricité. Un autre moyen d’envoyer de bonnes ondes est le texte humoristique. Une petite phrase drôle peut ainsi transmettre la bonne humeur très simplement. Il suffit de trouver le message qui marque.

Les sites dédiés vous proposent notamment de personnaliser vous-même vos t-shirts ce qui vous aidera à vous sentir plus à l’aise pendant le port. En quelques clics, vous aurez un accessoire qui vous ressemble et qui sera unique. Laissez-vous inspiré par votre humeur et votre humour. En plus, les sites spécialisés vous aident à trouver le bon message pour votre cadeau personnalisé. Pas à pas, vous pourrez ainsi réaliser un tshirt original à votre image.

Quelle couleur pour votre T-shirt humoristique ?

Ce n’est pas parce que vous avez opté pour un T-shirt humoristique que vous ne devez pas prendre en compte les critères d’esthétique et de tendance. Pour ce qui est de la couleur, par exemple, le blanc est très à la mode. C’est un accessoire de mode basique et classique qu’il vous sera facile de porter. Ce peut être avec une jupe, un short ou un pantalon skinny.

En plus du blanc, cet été, les couleurs vives sont très prisées. Elles apportent de la gaieté et de l’originalité à votre style. Le rose, le rouge, le jaune, le vert et bien d’autres sont à portée de clic. N’oubliez pas, votre tenue est très importante pour exprimer vos émotions lorsque vous mettez votre masque de protection. N’hésitez pas à vous éloigner du blanc et du noir pour des couleurs plus osées et de choisir des motifs réellement drôles et marquants.