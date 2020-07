De son nom complet Élisabeth Singleton Moss, cette actrice de 37 ans est devenue la nouvelle star du petit écran et des productions d’Hollywood. Elisabeth Moss a déjà joué dans Virgin, The Square et aussi dans le dernier thriller incontournable intitulé Invisible Man. Une nouvelle fois, l’actrice est captivante ! Vous n’avez pas fini d’entendre parler de cette britannico-américaine pleine de talent.

Invisible Man : le trailer immanquable pour 2020

Invisible Man est le dernier film dans lequel Elisabeth Moss a démontré son talent. Sorti en France le 26 février, il est de nouveau à l’affiche depuis le 22 juin 2020. Ce thriller de 2 heures 5 minutes est, selon les experts, l’incontournable de cette année. Au côté d’Elisabeth Moss, vous avez un casting de premier choix : Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge et Harriet Dyer.

Il s’agit de l’histoire d’une femme traquée par son ancien compagnon violent et qu’elle a fuie à cause de son comportement. Il s’est suicidé selon les chroniques, mais Elisabeth Moss, dans le rôle de Cecilia Kass se sent traquée par un homme invisible qui menace la vie de ses proches et la sienne. Elle soupçonne ce dernier comme étant son ancien compagnon en question. Réalisé par Leigh Whannell, ce film d’épouvante est idéal pour les amateurs de sensations fortes.

Elisabeth Moss, la nouvelle actrice caméléon ?

Elisabeth Moss s’est fait notamment connaître par la série A La Maison Blanche 1999- 2006. Elle jouait alors le personnage de Zoey Bartlet. Elle a par la suite prouvé sa valeur et ses compétences dans différents rôles, tantôt dramatique comme dans Mad Men de 2007 à 2015 et tantôt comique. Elle incarne à merveille les rôles qui lui sont attribués.

En effet, incarnant à la fois des rôles dans des séries mais aussi dans des films comme US, The Square, Les Baronnes, elle s’est rapidement imposée partout dans le monde. Déjà 2 fois lauréates aux Golden Globes, Elisabeth Moss trace sa route d’actrice caméléon, lentement mais sûrement.