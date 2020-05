En soutien aux personnels soignants en cette période de confinement, un événement inédit a fait le buzz sur Internet et sur certaines chaînes françaises. Il s’agit de « One World : Together At Home », un grand concert virtuel initié par Lady Gaga et Global Citizen, soutenu par l’OMS. Aux côtés de la star américaine, de nombreux artistes se sont produits de chez eux comme Billie Eilish, Paul Mac Cartney, Christine And The Queens, Céline Dion et la nouvelle star montante de la pop française : Angèle.

« One World Together At Home » : kézako ?

Face au bouleversement qu’a apporté la pandémie Covid-19, la musique reste l’une des échappatoires préférées dans le monde. Et si certains donnent des concerts pour ravir leurs voisins, d’autres organisent des événements mondiaux via Internet afin de lancer un message de soutien aux personnels soignants. One World Together At Home est l’un d’eux. Initié par Global Citizen et Lady gaga et soutenu par l’Organisation Mondiale de la Santé, ce show a permis d’enchaîner les prestations d’Alicia Keys, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Taylor Swift mais aussi de découvrir des reprises inédites comme celui avec Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, John Legend et Lang Lang.

« C’est un honneur d’avoir été conviée »

Angèle, nouvelle star montante de la pop francophone, a été conviée à participer au One World Together At Home. Elle explique ne pas avoir hésité : « Je crois que c’est hyper important d’être uni en cette période difficile et de transmettre un message un peu d’unité. C’est un beau symbole de pouvoir avoir, par le biais de la musique, cette sorte de réunion et d’événement un peu particulier… et on peut dire merci à Internet ».

Angèle : une artiste complète

Lors de l’événement diffusé le 18 avril dernier, Angèle a décidé de reprendre son tube Balance Ton Quoi. Depuis sa maison, elle est à la fois au micro, au piano. Ainsi, elle lance elle-même les instruments de sa musique pour pouvoir diffuser son message. Elle prouve encore une fois que c’est une artiste de talent lors de ce concert à domicile. À l’instar de ses clips, elle met en avant sa musique et non son physique. Elle se distingue des autres artistes par sa tenue assez simple et une mise en beauté classique. Une chose est sûre, sur scène, à la télé ou en concert confiné, le titre Balance Ton Quoi fait un carton.