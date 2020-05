Avec le confinement, prendre soin de ses cheveux est devenu compliqué. Les racines apparaissent et les coupes n’ont plus de formes. Sans les soins auxquels ils sont habitués, la qualité de vos cheveux s’abaisse ! Vivement le jour où vous allez pouvoir sortir et retourner voir votre coiffeur. En attendant, voici quelques conseils pour garder une belle coiffure à la maison.

Les masques : la solution « presque » miracle

Faute de ne pas pouvoir couper vos cheveux, au risque de courir à la catastrophe, autant les hydrater comme il se doit. Pour ce faire, nous vous conseillons d’opter pour les masques et soins maison proposés par les grandes marques en rayon des grands magasins.

A base d’Aloe Vera, de beurre de karité ou encore d’huile essentielle : à chacun ses produits favoris. Tout dépend aussi de la qualité et le type de votre cuir chevelu. En tous les cas, les bains sont à laisser reposer pendant quelques minutes avant de rincer. Il est conseillé de laver vos cheveux et de les entretenir au moins une fois par semaine et de le faire avec de l’eau chaude. Pour sécher, évitez d’essuyer votre crinière. Tapotez ! Vous protégerez ainsi les follicules.

Les kits racines pour sauver votre coloration

La coloration est à proscrire. Malgré les kits proposés par les grandes marques, la manipulation de ces produits n’est pas ouverte à l’amateurisme. Rien que pour le choix des produits à utiliser, le mélange et le respect des temps de pose : il faut un certain savoir-faire.

Mais que faire alors des racines ? Pensez à opter pour les kits racines désormais proposés par les marques comme L’oréal et bien d’autres. En version spray ou en brosse, ils sont faciles à appliquer et vous permettent de camoufler instantanément vos racines. Il reste à choisir les produits en fonction de votre couleur.

Miser sur le naturel

Le confinement est l’occasion idéale pour laisser enfin vos cheveux respirer. Outre les masques et les hydratations ainsi que les shampoings à faire toutes les semaines, les experts vous conseillent de les laisser au naturel. Cela permet de favoriser notamment la repousse, mais aussi de renforcer vos follicules. Comme vous n’allez pas sortir, avoir les cheveux frisés ne sera pas la fin du monde. Au pire, vous pouvez toujours les attacher pour qu’ils ne vous encombrent pas pendant les corvées et les cours avec les enfants.