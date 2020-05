Le tee-shirt est l’indémodable de la garde-robe féminine. Pour un style streetwear simple mais tendance, il est parfait. Associé à une pièce forte pour un style plus travaillé, c’est l’accessoire de mode que toutes les femmes se doivent d’avoir. La marque Brachar Paris l’a bien compris. Elle fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux avec ses tee-shirts iconiques.

La marque Brachar

La marque Brachar a vu le jour en 2015. Cette entreprise française, située à Paris, propose une sélection de prêts-à-porter, créés et peaufinés par des designers et des stylistes d’un savoir-faire alliant un style urbain avec un côté très fashion. S’intégrant parfaitement à la génération 2.0, la marque est surtout présente en ligne.

Très tendance, Brachar Paris compte actuellement plus de 200 000 fans sur Facebook et 60 000 abonnés sur son compte Instagram. Cette marque est notamment connue pour sa collection de t-shirts qui sont aussi bien appréciés par les simples fashionistas que les stars comme l’actrice américaine Leslie Zemeckis ou l’aventurier Dylan Thiry.

Un article de mode tendance et simple à porter

La marque Brachar Paris propose actuellement deux collections phares de t-shirts féminins : une version basique à col rond et manches courtes et quelques modèles avec un bas arrondi. Les couleurs varient entre le blanc, le noir ou le gris pour une base simple, mais tendance. Vous pouvez également apporter une touche de couleur avec les tee-shirts de cette marque avec les modèles en rouge, vert, bleu et jaune, voire doré. Tout dépend du style que vous souhaitez adopter. Plusieurs motifs sont à portée de clic sur la plateforme de vente en ligne de cette marque comme le logo de Brachar Paris ou des messages en tout genre. Selon vos goûts et votre morphologie, vous pouvez opter pour un motif de petite taille simplement présent sur la poitrine ou XXL qui occupe toute la face avant du T-shirt.

A associer avec une jupe, un pantalon ou avec une robe comme le veut la tendance du moment, ces accessoires apporteront une touche urbaine à votre style, et ce, tout en vous garantissant un maximum de confort. Si vous avez besoin d’un peu d’inspiration, le compte Instagram officiel de Brachar met en évidence des looks branchés imaginés par des fashionistas comme Natali Thanou, Katrin Catalini, Sacha Carli, Naïda Estubier, …

Notre coup de cœur de la collection

Notre coup de cœur de la collection est le tee-shirt blanc basique avec motif en rouge sur la poitrine : « I’m au Woman not au thing ». En plus d’être confortable, cet article envoie un message fort. Il se porte aussi bien en version crop top ou boyfriend selon votre style. Avec un pantalon ¾ pour une tenue élégante ou en base d’une robe pour un look tendance et simple : tout est une question de goût. Disponible en différentes tailles, cet accessoire propose une coupe ajustée et élégante qui mettra, dans tous les cas, en avant votre physique, tout en vous garantissant un grand confort toute la journée. Direction cette boutique de vêtement femme Brachar.com pour acheter ce must have du moment !