Confinement oblige, même les stars doivent rester chez eux et ont chacun leurs manières de passer les journées. Certains en profitent pour faire du sport, d’autres pour se lancer des challenges de toutes sortes. Parmi celles qui attirent notamment l’attention, il y a la reine de beauté et animatrice de télévision française, Iris Mittenaere. Cette jolie brune, occupant anciennement la place de Miss France et de Miss Univers, est très active sur les réseaux sociaux.

Un peu de repos pour se ressourcer physiquement et socialement

En ces temps de confinement, prendre soin de soi n’est plus obligatoire. C’est valable pour vous comme pour les célébrités. D’ailleurs, en ligne, vous pouvez voir des stars au naturel et Iris Mittenaere ne déroge pas à la règle. Depuis le début du confinement, l’ex miss France se promène une journée sur deux en pyjama chez elles. Elle ne fait plus de manucures et passe son temps libre sur les réseaux sociaux afin de garder le contact avec ses 2,5 millions de fans.

Au naturel, l’ancienne Miss Univers en confinement partage sans restriction ses journées avec ses abonnés : en train de manger des pâtes, avec un masque sur le visage, en train de bronzer sur son balcon ou avec son homme Diego El Glaoui. Comme quoi, il y a de quoi s’occuper en ces moments de confinement. En somme, Iris Mittenaere se repose et profite aussi pour laisser son corps se reposer et se ressourcer. Notez aussi que vous pouvez à votre tour lui poser des questions en live sur son compte Instagram pour tromper l’ennui avec la jolie brune.

Un laisser-aller selon certains

Les stories de la jeune femme sur Instagram font sensations. Et si certains apprécient le fait qu’elle partage sa journée et sa vie, d’autres en profitent pour lui poser des questions ou pour la critiquer.

Une question a particulièrement interloqué la jeune star pendant sa vidéo du 15 avril 2020 qui disait : « Pourquoi tu ne te fais plus les mains ». Ce à quoi Iris Mittenaere a rétorqué en direct : « Ah donc c’est ça qui t’intéresse ? (…) Bah on est en confinement, j’ai pas de shooting, mes ongles sont au top comme ça, ils respirent… ». Elle continue : « Je me maquille pas non plus et reste un pyj 1 jour sur 2.. ça n’empêche pas de dormir ça va.. Je pense qu’on avait aussi besoin de souffler nous les femmes ! Mais si toi tu veux te mettre du vernis à l’inverse nous on ne te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plait ! ».

Une réponse assez directe qui en a remis plus d’un à leur place et qui nous fait réaliser qu’en fait de compte, outre les strass et les paillettes, les stars sont comme tout le monde et qu’elles ont besoin de se reposer et de reposer leur corps. Malgré ce petit incident, Iris Mittenaere continue ses vidéos et ses sessions live pour ceux qui veulent savoir comment se passe le confinement d’une miss. Et si, elle met au repos son corps en le sollicitant moins avec des produits de beauté, elle continue ses sessions sportives afin de garder la forme. A l’image d’autres célébrités, elle livre des aperçus de ses cours de fitness en vidéo sur Instagram.