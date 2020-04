Savez-vous que les chaussettes ne sont pas uniquement réservées à l’hiver. Même si les critères de sélection sont différents en été, ces accessoires sont indispensables pour finir un look et pour profiter d’un meilleur maintien dans les chaussures. La question est : faut-il opter pour les chaussettes ou mi-bas ?

Tout dépend du style

Pour un look assez street wear, n’hésitez à parfaire votre look en portant des chaussettes. Elles sont classiques et proposent un certain confort garanti pendant toute la journée. À motif ou simple : à chacun son modèle. Dans tous les cas, il convient toutefois de choisir le coton qui en hiver vous tiendra chaud, mais en été vous aidera à vous rafraîchir les pieds.

Avec des baskets, des chaussettes basses sont plus tendances et plus chics. Elles ne sont pas vouées à apparaître en dehors de la chaussure, ce qui donne une finition assez élégante à votre tenue. C’est d’autant plus conseillé si vous comptez montrer vos chevilles.

Mesdames, si vous avez un look plus élégant et plus strict, nous vous conseillons davantage les mi-bas. Ces derniers se déclinent actuellement en plusieurs modèles pour s’adapter à toutes les formes de pieds et garantir un confort unique. Disponibles avec des motifs, ils apporteront du swag à vos bottines, vos ballerines ou autres chaussures plates.

La mode des mi-bas et chaussure ouverte

Cet été, la tendance des mi-bas avec des chaussures ouvertes risque fort de revenir. Tout au long de la saison, vous découvrirez dans les rues différents styles : avec des jupes ou shorts courts, talons carrés ou chaussures à plateformes et même des sandales à talons. C’est une manière d’apporter une touche d’originalité à votre tenue.

Bas simple ou à résille, à chacun son choix et son style. Pour un look assez sexy, la seconde alternative est conseillée. Toutefois, si vous n’êtes pas encore une professionnelle de la mode, pensez à choisir les mi-bas noirs au lieu des articles de couleurs qui sont un peu plus compliqués à marier. Ainsi, vous allez prendre moins de risque et vous aurez plus de chances de faire mouche avec un style élégant et sexy.

Les avantages des mi-bas

Outre d’être tendance, les mi-bas sont fins et agréables. Ils ont une texture de seconde peau et se déclinent d’ailleurs en différentes couleurs. Il est même possible d’opter pour le nude afin de profiter d’un peu plus de discrétion et d’élégance pendant son utilisation.

À l’instar des bas collants classiques, la couleur et la texture des mi-bas varient en fonction des deniers de fil utilisé. De quoi vous permettre de personnaliser simplement et à moindre coût votre look. Désormais, ce genre d’accessoire se porte aussi bien avec des jupes mi-mollet et tendance, des pantacourts, des pantalons ou des shorts et des jupes courtes.

Disponibles en différentes tailles et avec des textures et finitions divers, les mi-bas répondent aux attentes de tout le monde. Ils s’adaptent parfaitement à tous les styles et vous protègent de la transpiration des pieds et des mauvaises odeurs qui s’y rapportent en évitant de trop vous couvrir en été.