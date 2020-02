Izabel Goulart est une jeune femme de 36 ans qui s’est notamment fait connaitre en défilant pour Victoria’s Secret. Très active sur le réseau social Instragram, elle se met en scène régulièrement à Paris. Une belle ambassadrice pour la ville Lumière !

La nouvelle égérie de la marque Nike

Si pendant 3 saisons d’affilée, Izabel Goulart a brillé sur les podiums de Victoria’s Secret, cette année, elle se fera davantage voir sous une allure beaucoup plus sportive. En effet, la marque Nike vient de lancer sa nouvelle gamme de vêtements de sport : la collection « Nike Beautiful X Powerful » et a choisi cette Brésilienne au plastique de rêve pour la représenter.

Un phénomène sur Instagram

Très active sur les réseaux sociaux, Izabel Goulart dispose actuellement de 4 millions d’abonnés sur Instagram et des millions d’autres sur les autres plateformes. Elle y partage non seulement sa vie de star, mais aussi sa vie intime avec ses followers à travers différentes photos, dont certaines sont issues de ses anciennes campagnes de pub. Changements de look, événements en tout genre, shootings composent le compte instagram d’Izabel Goulart. Il est grassement entretenu et propose des milliers de photos de la jeune femme qui sont vues par des millions de personnes à chaque fois. Outre d’être une star du podium, c’est aussi un véritable phénomène d’Instagram mais pas l’unique star de son compte. En effet, elle prend Paris sous toutes ses coutures et est en quelque sorte une ambassadrice pour la capitale française.

Côté personnel

Côté personnel, tout va bien pour Izabel Goulart. Depuis quelques années déjà, elle est fiancée au gardien du Eintracht Francfort Kevin Trapp. Elle a annoncé cet engagement en 2018 sur son compte Instagram en postant une vidéo dévoilant la grosse bague que l’Allemand lui a offert à cette occasion. « Je vais bientôt être madame Trapp. Quand vous rencontrez la personne qui change votre vie de toutes les façons possibles, vous êtes sûre que c’est le bon. Kevin Trapp ich liebe dich ! » avait-elle déclaré sur le réseau social. Rappelons que les tourtereaux partagent la même passion pour Paris et s’y retrouvent régulièrement. L’ancien footballeur du PSG y a ses habitudes et peut s’y rendre facilement depuis Francfort alors que le mannequin a très souvent des déplacements dans cette capitale de la mode.