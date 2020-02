La cérémonie des Oscars constitue chaque année le summum de la distinction pour les acteurs et les réalisateurs du monde entier. Cette 92ème édition a été marquée par le triomphe du long-métrage Parasite reparti avec 4 statuettes et la résurrection de Renée Zellweger.

Parasite et Renée Zellweger grands gagnants des Oscars 2020

Parasite a été l’une des stars de ces Oscars 2020. Le film réalisé par le sud-coréen Bong Joon-Ho a remporté l’oscar du meilleur film étranger mais également celui du meilleur réalisateur, celui du meilleur scénario et surtout celui du meilleur film. Alors qu’il s’agit de la première participation pour ce réalisateur et en étant le premier film étranger dans une langue autre que l’anglais, Parasite est une très grande surprise même si ce long-métrage est salué par la critique et primé de la Palme d’Or 2019 à Cannes.

Dans la catégorie de la meilleure actrice, Renée Zellweger s’est distinguée par son rôle dans Judy. L’actrice de 51 ans remporte la victoire devant des icônes d’Hollywood comme Scarlett Johansson nominée pour son rôle dans le film Marriage Story ou Charlize Theron nominée pour son rôle dans Scandale.

Netflix perdant

Cette année encore, Netflix reste l’un des perdants de la cérémonie des Oscars. Malgré quelques améliorations dans ses prestations, la plateforme de diffusion de film en streaming ne remporte au final que 2 oscars sur les 24 nominations. Parmi les plus grandes déceptions de la plateforme, The Irishman est reparti bredouille malgré un budget colossal estimé entre 175 et 200 millions de dollars. Nominé 15 fois, ce film qui mettait en vedette des acteurs comme De Niro, Al Pacino a connu une belle désillusion. Marriage Story en revanche décroche un Oscar avec le meilleur second rôle féminin pour Laura Dern. Cependant, cela ne pèse pas lourd alors que le studio de production aurait investi 100 millions de dollars dans une campagne de lobby en faveur de The Irishman et Marriage Story.

Résultats