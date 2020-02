Indémodables dans le dressing d’une femme et qui se portent aussi bien en hiver ou à mi-saison, les bottes femmes sont des accessoires idéaux pour montrer son assurance et pour arborer un look tendance et chic. A condition, toutefois, de bien savoir les porter !

Porter des bottes en fonction de sa morphologie

Les bottes pour femmes se déclinent en différentes sortes, modèles et marques. Pour pouvoir vous mettre en valeur, vous devez faire un choix judicieux et opter pour le modèle adapté notamment à la forme de votre jambe et à votre morphologie.

Pour une touche plus que féminine, il n’y a rien de tel évidemment que les talons. Ils allongent la jambe et améliorent la morphologie. Depuis quelques temps, la tendance penche davantage pour les talons carrés qui permettent un meilleur maintien. Mais attention ! Si vous êtes un peu fine, ce genre de talon, un peu plus épais, n’est pas très recommandé. Ils sont uniquement réservés à celles qui sont légèrement rondes et petites. Pour les femmes fines, une paire de bottes pour femme avec des talons pointus est idéale et permettra de mettre en valeur la silhouette.

Les bottes à talons plats s’adressent davantage aux personnes grandes qui n’ont pas besoin de prendre de la hauteur. Si vous préférez tout de même les talons, vous avez le choix entre plusieurs hauteurs de talons carrés ou pointus en fonction de vos envies et de votre physique. Pour ne pas alourdir votre silhouette, la règle sur l’épaisseur des talons continue de s’appliquer. Si une femme petite pourra opter pour des talons très hauts, une femme grande pourra choisir une hauteur plus moyenne ou faible. Il n’est pas utile de dépasser les 5-6 cm au risque de passer pour une grande perche.

Acheter et choisir vos bottes doit aussi prendre en compte des questions de confort. L’idéal pour celles qui ont des mollets forts est d’éviter les fermetures pour être plus à l’aise dans les mouvements. Opter pour des modèles plus élastiques de bonne qualité est ainsi de mise.

Porter des bottes en fonction de son look

Vous avez choisi la paire idéale à votre sens ? Il ne reste plus qu’à les mettre en valeur et vous mettre en valeur avec le look adapté. Comment faire ? Le plus simple est d’arborer un style chic et simple, une tenue de ville est parfaitement adaptée aux bottes longues. Pour ce faire, prenez une paire de jeans, un manteau ¾ et un haut fluide qui vous mettra en valeur : c’est la tenue idéale en hiver.

Pour une tenue à la fois féminine et chic, vous pouvez également porter les bottes avec des jupes. Vous pouvez vous autoriser des longueurs en dessus du genou si vous avez la vingtaine. Pour être à l’aise dans vos mouvements, préférez les jupes plus longues au-delà, quitte à avoir une fente sur le côté pour mettre en valeur vos jambes. C’est une tenue idéale pour les soirées ou pour une journée de travail.

Porter des bottes selon la tendance

Afin de parfaire votre garde-robe et peaufiner votre tenue, les bottes peuvent devenir la pièce phare encore faut-il choisir des pièces tendance. Cette année, les bottines lacées sont à la mode. Elles ont notamment remplacé les bottines chaussettes. Leur style un peu vintage apportera un peu plus de chic et d’originalité à n’importe quelle tenue.

A cela s’ajoutent les petites bottines style cavalières. En cuir ou en daim, les santiags se portent parfaitement avec des jupes ou des pantalons. Elles se déclinent en différentes couleurs. En hiver cette année, vous verrez beaucoup de femmes allant des étudiantes aux working-girl porter les bottes eskimo. Prisées pour leur confort et disponibles en différentes versions et motifs, ces bottes ne vous laisseront pas indifférente. Que ce soit classique ou en modèle léopard et à paillettes, elles vous assurent un confort optimal toute la journée.