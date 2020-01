Les fêtes arrivent à grands pas, plusieurs questions se posent alors. Où passer la soirée ou bien quelles tenues porter ? Pour vous faciliter la tâche, nous vous avons choisi ces différentes robes glamour qui ne pourront que vous plaire. Choisissez le modèle qui vous correspond.

Robe à paillettes Esprit

Si vous ne voulez pas passer inaperçue durant toute la soirée, alors cette robe est faite pour vous. En effet, elle est toute étincelante grâce aux paillettes, elle ne pourra qu’attirer les regards sur vous. Qui plus est, elle a une coupe en fourreau, c’est-à-dire qu’elle est toute moulante et conviendrait à n’importe quels types de forme. Sans oublier qu’elle a une doublure toute lisse en polyester pour vous mettre à l’aise. Sa finition est parfaite avec ses encolures rondes sur le devant, encolure en V au dos. C’est une robe qui est terriblement glamour.

Robe crayon avec ceinture Mango

Si vous aimez les robes glamour et chics à la fois, vous n’aurez plus à chercher ailleurs. Nous avons trouvé la robe parfaite pour vous ! Effectivement, cette robe crayon de la marque Mango, ne pourra que vous satisfaire. C’est une robe près du corps en col V, avec des manches courtes et qui comporte une ceinture ajustable selon votre taille. Qui plus est, elle est disponible en plusieurs couleurs, à savoir, le rouge, le noir, le grenat, le bleu marine et le beige.

Robe moulante mi longue en dentelle Lipsy

Si vous avez une préférence pour les robes à motifs ou à dentelles, cette robe de la marque Lipsy est une vraie petite merveille. Elle est à la fois glamour et à la pointe de la mode. Elle est munie d’un décolleté plongeant, pour mieux faire apparaître vos courbes. Notez aussi qu’elle a une fente d’aisance pour pouvoir mieux danser et se déhancher toute la soirée. C’est une robe disponible sur chez Asos.