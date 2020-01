Qui est cette fameuse jeune femme nommée Clémence Botino ? C’est la question que bons nombres de personne se posent après son sacre à Miss France 2020. Elue samedi 14 décembre 2020, face à 29 autres candidates, elle devient la 90ème Miss France de l’histoire de concours de beauté.

Clémence Botino, une beauté des îles

A la différence des précédentes éditions qui se déroulent traditionnellement dans la région de la Miss France en titre, cette 90ème édition était différente. Effectivement, au lieu de s’être déroulée à Tahiti, elle a eu lieu au Dôme de Marseille. Tout cela était alors dû aux manques d’infrastructures sur l’île. Qu’importe, la sublime Tahitienne Vaimalama Chaves a remis la couronne à Clémence Botino.

La Miss Guadeloupe s’est tout de suite fait remarquer, en acquérant la note la plus élevée sur le test de culture, soit un score de 17,5/20. Un bon point que la gagnante soit la plus cultivée alors que le concours fait face aux critiques notamment de ceux qui trouvent désuet de noter les femmes sur leur physique.

Une miss passionnée

Jeune femme âgée de 22 ans et mesurant 1m74, Clémence Botino est née à Baie Mahault. Elle représentait la Guadeloupe lors de ce 90ème concours de Miss France. C’est une jeune femme passionnée de mode, de musique, de cinéma, d’art et par-dessus tout par l’histoire. C’est donc dans cette direction qu’elle a orienté ses études, à la Sorbonne, à Paris. En effet, elle a étudié pendant deux ans dans une classe préparatoire littéraire avec option « histoire ». Ensuite, elle y a réalisé son année de licence. Actuellement, elle étudie toujours dans le même établissement et est en train de finir son Master en Histoire de l’Art.

Pendant son règne, elle va surtout parler de la valorisation du patrimoine de son île étant donné que c’est important à ses yeux. Pour ce qui est de la musique, elle pratique le piano depuis sa tendre enfance. Ces derniers temps, elle s’est surtout découvert une nouvelle passion, qui n’est autre que la salsa. Sur son compte Instagram, elle publie souvent des photos de ces différentes activités. Nul doute qu’elle va faire parler d’elle pendant cette année où elle porte l’écharpe et certainement même après !