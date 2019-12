La coiffure compte énormément dans la mise en beauté et la réussite d’une tenue. Chaque année, voire chaque saison, les tendances en la matière changent. A la recherche de la meilleure coupe à adopter à la proche des fêtes de fin d’année ? Nous avons sélectionné pour vous quelques coiffures tirées des collections Automne Hiver 2019-2020 de quelques maisons françaises.

Long sauvage de Camille Albane

On assiste actuellement au retour des coupes des années 70, mais avec des finitions tout de même assez modernes. C’est l’idéal pour ceux qui ont les cheveux long ou mi-long. Une franche sur le devant, un mouvement sur le côté ou encore un peu de urban wavy, voire simplement extra-lisse : à chacun ses manières pour peaufiner une tenue classique pour la vie de tous les jours.

Dans la collection Polychrome de Camille Albane, la coiffure parfaite reste tout de même le long sauvage. Il s’agit d’une coupe arrondie avec les bouts effilés et une frange sur le devant. Pour l’adopter, il ne faut pas véritablement avoir les cheveux longs. Les extensions sont nombreuses sur le marché et proposent un résultat naturel et esthétique. Le style se porte en mode un peu décoiffé avec, pourquoi pas, un peu de spray pour tenir le tout.

Twist et chic de Camille Albane

Pour cette collection Polychrome, Camille Albane tenait surtout à revisiter les coupes classiques de la coiffure. Vous avez le visage pour une coupe courte ou peut-être ne supportez-vous pas simplement les cheveux longs ? Dans tous les cas, on vous conseille le Twist et Chic. Il s’agira toujours d’une inspiration qui date des années 70. C’est un carré féminin avec un mouvement sur le côté et des mèches rebelles ici et là pour mettre davantage en valeur la forme du visage. Malgré l’allure assez décoiffée, chaque mèche sera parfaitement étudiée et réalisée au fer pour peaufiner la coiffure.

Il faut dire toutefois que ce style va surtout à celles qui ont le visage un peu ovale. Elle est aussi parfaite pour celles qui ont une crinière assez souple. Elle propose une finition en relief et la coiffure doit être colorée pour proposer des reflets en châtaigne. Avec cette coupe, Camille Albane témoigne encore une fois qu’il est un vrai passionné de la coiffure, de la coloration et du monde de la beauté.

Court chic de Dessange

De plus en plus de femmes optent pour la coupe courte. C’est féminin, chic, élégant, mais surtout pratique. De plus, elles sont généralement plus faciles à coiffer. En outre, c’est une technique comme une autre afin de paraître plus mature, sans pour autant durcir les traits du visage.

Pour les fans de ce genre de coupe, la Maison Dessange propose notamment le court chic. C’est une coiffure à base de mèche dorée en relief avec une finition matifiée. Le volume sera surtout insisté sur le devant avec une mèche en mouvement sur le côté afin de cacher le front. La nuque sera entièrement dégagée. C’est une coupe légère et élégante, adaptée à tous les styles. Elle est considérée par la Maison Dessange comme l’une des plus féminines des coupes garçonnes. Allez-vous être tentée ?

Dégradé romantique de Dessange

Pour celles à qui une coupe longue va bien, Dessange présente le dégradé romantique dans sa collection de coiffure automne hiver 2019-2020. Elle s’adapte parfaitement à toutes les morphologies et qui vous permet d’apporter une touche tendance et simple à votre mise en beauté.

Pour cette coupe droite, les professionnels misent sur un volume important sur les pointes. Et outre, les mèches sur la tête seront piquetées. Vous aurez également une frange sur le devant pour adoucir le visage. Pour un maximum de style et de chic, les spécialistes Dessange vous conseillent une coloration brune ou en chocolat, avec des reflets brillants. Pendant le coiffage quotidien, créer des mouvements aériens et simples dans votre coiffure est de mise.

Balayage Ors de Franck Provost

Pour l’automne hiver 2019-2020, Franck Provost a tout misé sur la coloration. Une des alternatives tendances proposées pour cette fin d’année est entre autres le balayage or. C’est une technique qui permet de mettre davantage en valeur votre visage avec deux colorations : blond très clair et blond foncé. Le but est d’apporter aussi des reflets esthétiques, subtils et réussis à votre coiffure pour un style plus dynamique et plus brillant naturellement.

Grâce à cette technique, vous aurez un résultat naturel et moderne. Vous n’aurez également pas d’effet racine. Le coiffeur travaillera mèche par mèche, et personnalisera les reflets or blanc, or doré et or ambré pour un style unique. Votre crinière sera brillante et lumineuse. C’est un style qui sciera parfaitement à celles qui ont une vanille skin et une chevelure longue ou mi-longe. En choisissant les bons produits, vous ne risquerez pas d’abîmer vos cheveux pour si peu. En d’autres termes, pour 2020, Franck Provost veut ainsi miser l’éclat intense et troublant.

Brun Cashemire de Franck Provost

Vous avez une coloration châtain foncé ? Ce peut être votre coloration naturelle ou non ? Dans tous les cas, vous avez envie d’un peu de renouveau ? Franck Provost vous conseille d’apporter une petite touche de modernité dans votre style avec le brun Cashemire. Ainsi, vous apporterez un peu plus de brillance à votre coiffure, tout en profitant d’un rendu naturel.

Pour appliquer le Brun Cashemire, le coiffeur utilisera une éponge. Il ne faut pas travailler dans la finesse pour cette coloration. Il faut un rendu intense et chaud, mais légèrement contrasté. Grâce à cette nouvelle technique de coloration, vous pourriez personnaliser votre style en modifiant la chaleur de votre couleur et les effets d’ombres et de lumière. La marque FP vous propose des produits de coloration simple à utiliser et s’adaptant à toutes les crinières que vous pouvez notamment appliquer chez vous. Vous voulez sauter le pas et devenir brune pour l’année 2020, optez pour le Brun Cashemire.